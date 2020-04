Coronavirus, ilSaronno chiacchiera con Tommaso Mascarello di Moss

SARONNO – Dalle donazioni di mascherine è nato un vero e proprio gruppo di lavoro che sta fornendo risposte ed aiuti a chi lavora contro l’emergenza Coronavirus: Tommaso Mascarello di Moss, medici odontoiatri operatori sanitari e sociosanitari sarà protagonista della quotidiana intervista della direttrice de ilSaronno Sara Giudici

L’appuntamento è per oggi alle 15, visto che stasera è in programma il consiglio comunale. L’intervista in diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane

Moss è un gruppo nato dagli Odontoiatri varesini per Aiutare e Sostenere i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e tutti i sanitari fornendo dispositivi di protezione individuale in omaggio recuperati dalle scorte di magazzino, formazone e sostegno. Nelle donazioni sono ovviamente ben accetti tutti gli studi medici ed ambulatori privati oltre che le cliniche veterinarie. #insiemelofermiamo #diamociunamoosss

(foto: la copertina della pagina Facebook del gruppo)