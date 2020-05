Coronavirus, il punto di metà mattina: Saronno resta la “osservata speciale”

SARONNO – La crescita, notevole, che si è registrata negli ultimi giorni a Saronno ha trovato conferma anche nell’ultimo dato, delle scorse ore, con un ulteriore +2; mentre nel circondario è confermato il trend discendente di contagi, con pochissimi o nessun caso del tutto.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi, i numeri precedenti in caso di variazioni):

Saronno 215 (213)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 84

Gerenzano 27

Cislago 29 (28)

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 19

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21 (20)

In zona +1 a Cislago, a Saronno ancora +2 per un totale di 215, per quanto riguarda i principali centri della provincia Varese 293 (+2), Busto Arsizio 323 (oggi +1) e Gallarate 210 (stabile). Nel Varesotto si è registrato uno dei dati più bassi dall’inizio dell’emergenza coronavirus, oggi solo +16 contagi. Meglio ancora nel comasco, +10; ed anche in Brianza si è registrato un dato molto buono, soltanto +31. In generale, è tutta la Lombardia che ha confermato il dato discendente, oggi +502 contagi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazione all’ospedale di Saronno)

10052020