Mercato a Ceriano, il sindaco sulla soglia accoglie i clienti

CERIANO LAGHETTO – Ancora ci sono solo i banchi alimentari, ma il sindaco Roberto Crippa non molla e continua a sponsorizzare il mercato comunale del mercoledì. Questa mattina il primo cittadino, così come era successo settimana scorsa, si è presentato ai varchi di buonissima ora, attorno alle 7, per cominciare ad organizzare in collaborazione con i volontari, la Polizia Locale e gli operatori l’accesso al mercato. «Abbiamo previsto un gazebo di entrata con rilevazione della temperatura ed ogni operatore, così come ogni cliente, è chiamato al distanziamento sociale ed a indossare le mascherine – spiega Crippa. Oggi è una giornata di pioggia, ma il mercato rappresenta per un noi un segnale di speranza, oltre che un’utilissima e sentitissima tradizione. Come per settimana scorsa ci sono delle prescrizioni che sono obbligatorie e per ora possiamo ospitare solamente i banchi degli alimentari, ma sin dalle prime ore del mattino sono cominciati ad arrivare i primi clienti». Alla fine sono stati registrati 240 passaggi nonostante la pioggia.

13052020