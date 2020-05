[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Pedone e ciclista investiti a Saronno nel primo week-end della Fase 2. Molte auto vanno troppo veloci, non rispettano precedenze e stop, passano rasenti ai ciclisti. Come prima, anzi più di prima dell’emergenza Covid, complice forse la volontà di sfogarsi dopo mesi di fermo auto?” L’interrogativo viene posto dalla Fiab, l’associazione saronnese dei ciclisti.

Prosegue la Fiab: “Speriamo che questi investimenti rappresentino invece delle eccezioni. Per contribuire a evitarli o almeno a contenerli, confidiamo che parta presto un piano nazionale per la mobilità sostenibile, che possa essere una concreta alternativa all’uso, o meglio abuso, della solita auto.

Ricordiamo per l’ennesima volta che, almeno per i percorsi urbani, la bicicletta é la più valida alternativa per assicurare il necessario distanziamento sociale, oltre che la sostenibilità ambientale. Per i percorsi intercomunali ed extra-urbani, per i meno allenati, c’é sempre la possibilità di utilizzare una bici a pedalata assistita. Spes ultima dea? Ci auguriamo di no”.

13052020