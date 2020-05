LIMBIATE – Si prende una sanzione da 200 euro per abbandono di rifiuti in strada e viene costretto a ripulire.

E’ successo questa mattina e il protagonista, lo scaricatore abusivo, è un 60enne limbiatese, che ha pensato bene di gettare un sacco nero di rifiuti sul ciglio della strada che porta a Città Satellite. Beccato dalla polizia locale, l’uomo ha giustificato il suo gesto sottolineando che la piattaforma ecologica in questo periodo è troppo frequentata e si creano lunghe code per l’accesso.

Nessuna scusante per l’inciviltà del gesto quindi, ma, a proposito di piattaforma ecologica, pare ormai diventata un’odissea riuscire ad entrare in discarica da quando è stata riaperta al pubblico per tutti i conferimenti: sono tanti, infatti, i cittadini che segnalano le attese di anche due ore per gli ingressi e le lunghe code di auto che vanno ad interessare il territorio di Senago, auspicando magari l’introduzione di accessi su appuntamento o a targhe alterne come avviene in altri comuni.

18052020