SARONNO – In una giornata con pochissimi casi, solo 9, nel Varesotto, a Saronno – sinora caratterizzata da un lento trend ascendente – non si è registrato nessun nuovo caso. Buona notizia ma come sempre in questi frangenti da prendere con le molle, considerato che una valutazione può essere fatta, come sottolineano da sempre le autorità sanitarie, solo in un arco temporale più ampio.

Nel Varesotto, +9 mentre nel Comasco +25 casi. La Lombardia mantiene il trend confortante degli ultimi giorni con un totale di +159 nuovi casi. I dati sono stati resi noti nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: segnaletica di distanziamento per entrare in Municipio a Saronno)

26052020