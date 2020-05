CARONNO PERTUSELLA – L’assemblea cittadina si riunisce l’assemblea cittadina con molti punti all’ordine del giorno dal bilancio al conferimento delle civiche benemerenze. A far notizia anche che misure di sicurezza prese dall’Amministrazione per garantire consiglieri e addetti ai lavori

Qui la diretta de ilSaronno

“Io, il sindaco Marco Giudici e il segretario comunale saremo in presenza per poter gestire gli aspetti pratici dell’assemblea – spiega il presidente Silvio Maiocchi – i consiglieri saranno a casa (ma per loro saranno allestite due postazioni che potranno usare in caso di problemi tecnici). Per i giornalisti ed addetti ai lavori e cittadini che vogliano seguire il consiglio prepareremo una videoproiezione nella sala della biblioteca di via Capo Sile rispettando tutte le normative del caso”.

ecco l’ordine del giorno

bilancio finanziario 2020/ 2022. annualita’ 2020. comunicazione prelievi dal fondo di riserva (delibera gc 22/ 2020);

2 bilancio finanziario 2020/ 2022. annualita’ 2020. variazioni. ratifica delibera gc n. 27 del 3.3.2020 e delibera n. 37 del 31.3.2020;

3 rinegoziazione mutui cassa depositi e prestiti;

4 bilancio finanziario 2020/ 2022. prima rimodulazione generale della programmazione economica e finanziaria a seguito emergenza epidemiologica;

5 adozione della variante parziale del piano di governo del territorio del comune di caronno pertusella per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del comune da parte del parco del lura. apposizione del vincolo preordinato all’esprorio;

6 approvazione variante urbanistica con procedimento di sportello unico per le imprese, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 97 della legge regionale 11/3/2005, n. 12 e articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 7/9/2010, n. 160 per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio.

pratica n. suap/ 2019/ 00001/ var presentata dalla ditta eurojersey spa e riferita alla realizzazione di: “nuovo magazzino rotoli di tessuto in ampliamento di quello esistente”;

7 conferimento benemerenze 2020. determinazioni.