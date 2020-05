Settimana di furti d’auto a Solaro: cinque mezzi spariti in via Tasso

SOLARO – Cinque furti d’auto ed uno scooter sparito: il bilancio dell’ultima settimana in via Tasso e zona circostante è preoccupante. A raccontarlo sono gli stessi residenti della via a ridosso del centro sportivo. Nella mattinata di lunedì l’ultimo episodio: alle 5.06 è suonato l’allarme satellitare sul cellulare di una delle vittime ed alle 5.08 l’ultimo segnale conosciuto in arrivo da corso Berlinguer, a poche centinaia di metri di distanza, dopodiché è stato impossibile rintracciare l’auto. In questo caso è stata rubata una Volkswagen Golf, ma nell’ultima settimana sono sparite altre quattro auto ed uno scooter, tutti parcheggiati nei posteggi a strisce bianche in servizio a palazzine e residenze della via. Sono piovute le denunce ai carabinieri ma al momento dei mezzi non c’è più nessuna traccia. A preoccupare maggiormente i residenti è il fatto che i furti siano avvenuti a distanza ravvicinata di tempo e spazio, visto che ad essere colpita è stata in particolare la via Tasso.

