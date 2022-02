x x

SARONNO – Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per porre rimedio ai danni provocati dal vento che da ieri imperversa sulla città degli amaretti e sull’interno comprensorio.

Dopo la recinzione strappata ieri all’ex Cantoni, la copertura strappata dalla scala antincendio al liceo Gb Grassi intorno alle 11,30 è stata la volta della caduta di una pianta su una vettura in sosta.

E’ successo in via Novara: la pianta ha sfondato un pezzo di recinzione ed è finata sul lunotto di una vettura in sosta. Fortunatamente il conducente non si trovava all’interno della vettura e non c’erano neanche passanti. A dare l’allarme alcuni automobilisti. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono occupati di liberare l’auto e di rimuovere la pianta mentre la pattuglia della polizia locale si è occupata di rintracciare il proprietario della vettura e di gestire l’aspetto burocratico dell’incidente.

—

