SARONNO – Ultimi giorni “a secco” per gli amanti della piscina: la normativa regionale prevede la riapertura nella giornata di lunedì primo giugno e anche nell’impianto saronnese, quello di via Miola gestito dalla Saronno Servizi ormai è tutto pronto.

Salvo modifiche dell’ultimo minuto da Regione, l’impianto aprirà da lunedì primo giugno con il nuoto libero dalle 12 alle 17: “Per accedere alla vasca però è necessario prenotarsi. Le prenotazione saranno aperte da lunedì primo giugno telefonicamente (dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19) oppure, per i nostri utenti, tramite webapp. Nel week-end i clienti di Saronno Servizi riceveranno una mail con le credenziali e le modalità per l’accesso a questa modalità di prenotazione a loro riservata”. Martedì 2 giugno la vasca interna sarà aperta dalle 9,30 alle 20 e mercoledì 3 giugno dalle 7 alle 22. La vasca esterna aprirà sabato 6 giugno.

Per chiarire come prenotarsi è stato realizzato anche un piccolo video esplicativo



“Siamo qui per rispondere alle richieste degli utenti rispettando tutte le misure di sicurezza e normative quindi siamo pronti anche a modifiche dell’ultimo minuto anche per questo per i primi giorni abbiamo studiato un calendario ad hoc” chiarisce Mantovani.

31052020