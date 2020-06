SARONNO – Dopo due giorni di stop (giovedì e venerdì) stamattina è in programma la ripartenza del cantiere per il rifacimento della pavimentazione della rotonda tra via Carcano, via San Giuseppe e corso Italia.

L’ultima fase è iniziata nella giornata di mercoledì ma il cantiere si era dovuto fermare perchè non era arrivato il carico di sampietrini che provengono da una cava del Trentino, necessari per il proseguimento dei lavori. I materiale dovrebbero arrivare oggi, giorno in cui dovrebbe ripartire l’attività lavorativa che durerà all’incirca una settimana. Il cantiere è il secondo fatto partire dall’Amministrazione comunale dopo l’emergenza coronavirus che con il lockdown ha bloccato anche tutti gli interventi sulle strade e gli edifici cittadini

Come si circola ora nell’intersezione?

Semplice nella seconda fase è stato ripristinato il transito da via Carcano a via I Maggio (quindi con l’accesso al sottopassaggio) e da via San Giuseppe a via I Maggio e inibito il transito veicolare da via Carcano a via San Giuseppe.

(foto archivio: il cantiere come compariva mercoledì)