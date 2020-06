Gli anarchici diventano giardinieri. Ripulito dai rovi il campetto da basket dimenticato

SARONNO – Via le erbacce per recuperare un angolo di città dimenticato e farlo vivere come luogo di socialità. E’ quello che stanno portando avanti i ragazzi del centro sociale Telos che nelle ultime settimane hanno fatto rivivere il campetto da basket del Matteotti.

A spiegare questa nuova sfida “per riprendere gli spazi della città e farli vivere” sono proprio i giovani in una nota condivisa sui social network.

“Da inizio maggio abbiamo iniziato a frequentare il campetto da basket di via Leonardo a Saronno.

Complice la voglia di tornare all’aria aperta in compagnia e la consapevolezza di avere a portata di mano uno spazio lasciato a marcire abbiamo iniziato a ripulirlo dalle erbacce e l’abbiamo reso utilizzabile. Il campetto è tornato a vivere e ad essere frequentato da tanti altri ragazzi e ragazze oltre a noi. Durante questi giorni di lavori e di svago abbiamo avuto occasione di conoscere un po’ di gente del posto, contenti di veder riprendere vita un luogo lasciato all’abbandono.

Gli anarchici ne hanno ricostruito la storia raccogliendo le testimonianze dei residente che ricordano ancora il rimpallo di competenze tra pubblico e privato l’iniziale impegno dei vicini che hanno piantato alcune essenze e infine gli anni di abbandono e degrado. Diversa, ovviamente la posizione dei giovani: “Pensiamo che sia importante prendersi cura di un luogo, riappropriarsi dello spazio pubblico, dargli vita e riempirlo di significati; che ci si possa organizzare autonomamente per farlo, senza aspettare che qualcuno ci dia il permesso, che la politica faccia dei passi per noi”.

Ed è arrivata anche la proposta concreta: “Un nostro piccolo contributo sarà organizzare un cineforum nelle serate di venerdì 19 e venerdì 26 giugno: un modo per conoscersi e condividere una piccola esperienza, all’aria aperta, gratuitamente, nel rispetto degli spazi individuali ma con la voglia di vivere uno spazio collettivamente”.

(foto il campo prima e dopo l’intervento degli anarchici)

12062020