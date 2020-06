SARONNO – “La stagione sportiva 2020-2021 del Fbc Saronno 1910 è già cominciata e non poteva mancare un momento tanto importante per la nostra societá: il summer camp è ufficialmente realtá!” Lo comunica il club biancoceleste.

In rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus, da lunedì 6 a venerdì 31 luglio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, adeguatamente “allestito”, si tornerà a calcare i campi di gioco. Da questa settimana la segreteria è a disposizione per tutte le informazioni necessarie, in merito è possibile contattare il numero telefonico 3338033307 oppure, via e-mail, l’indirizzo [email protected] “Vi aspettiamo numerosi per un summer camp ricco di iniziative. Prevista una formula settimanale con corso di calcio e tanto altro ancora!” riepilogano dal Fbc. Per il Saronno, così come per tutte le altre realtà calcistiche del mondo dei dilettanti, la stagione si è quest’anno conclusa bruscamente, e senza verdetti, a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto a sospendere i campionati.

(foto: una immagine del camp estivo 2019 del Fbc Saronno)

