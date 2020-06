SOLARO / LIMBIATE – Oggi i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie hanno evidenziato la presenza di nuovi casi di positività al coronavirus in diverse località della Brianza: +1 a Solaro, Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Ecco il riepilogo, tra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Solaro 70 (69)

Ceriano Laghetto 26

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 220 (219)

Limbiate 192 (191)

Barlassina 45 (44)

In zona, nessun nuovo caso fra Saronno e Saronnese. Sono per quasi il 50 per cento in provincia di Milano i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti oggi in Lombardia grazie ai tamponi. Emerge dai dati resi noti come sempre da Regione Lombardia. A livello regionale, il dato dei nuovi contagi di oggi parla di +210 persone.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Solaro)

