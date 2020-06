SARONNO / GROANE / TRADATE – Oggi anche in serata e fino alle prime ore di domani 28 giugno, saranno possibili rovesci o temporali da isolati a sparsi ma non dovrebbe trattarsi, da queste parti, di fenomeni di forte intensità. Lo fa sapere Regione Lombardia, che in ambito regionale ha comunque emesso una “allerta gialla” per il maltempo.

Ma come andrà domenica? Per il 28 giusto è previsto un flusso occidentale in intensificazione, per la discesa dal Nord Europa di una vasta e fredda depressione che interesserà l’arco alpino fino a lunedì 29 giugno. I fenomeni più diffusi sono attesi inizialmente sul versante nordalpino. Sulla Lombardia possibili rovesci o temporali isolati o sparsi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera, con maggior probabilità sui settori alpini, dove risulta maggiore anche la probabilità di temporali forti. Sulla pianura bassa probabilità di rovesci o temporali, seppur non del tutto esclusa, specie sui settori occidentali. La previsione sarà comunque rivalutata dal Centro funzionale nella mattina di domani 28 giugno.

