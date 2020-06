SARONNO – Malore nella centralissima piazza Libertà, all’imbocco di corso Italia: ad intervenire è stata una ambulanza della Croce rossa saronnese, sotto lo sguardo di diversi passanti. Il fatto è successo alle 13 domenicali, già andati a casa i fedeli usciti da messa, con le strade a diventare sempre più tranquille nell’ora di pranzo e solo qualche cliente ad attardarsi per l’aperitivo nei bar vicini. A sentirsi male una pensionata di 78 anni: è stata soccorsa prima dai passanti e poi dall’equipaggio dell’autolettiga. Si è ben presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

All’origine di tutto potrebbe esserci stato il grande caldo che caratterizza la giornata di domenica: in città la temperatura ha raggiunto, per la prima volta quest’anno, i 32 gradi. E le previsioni per i prossimi giorni fanno pensare ad ulteriori rialzi.

(foto: l’ambulanza della Croce rossa intervenuta oggi per il malore in piazza Libertà angolo corso Italia)

