SARONNO – E’ partita oggi, martedì 30 giugno, la quarta settimana di distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Gianpietro Guaglianone con Amsa ed Econord e l’ausilio dei volontari di Croce rossa, Protezione civile ed associazioni d’Arma.

QUANDO

La distribuzione dei sacchetti per la zona 4 sarà attiva questa martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.

DOVE

Cortile dell’auditorium Aldo Moro in viale Santuario. Obbligatorio uso mascherina e rispetto delle normative anticontagio.

PERCHE’

La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. Obbligatorio il rispetto delle norme anti-contagio

Ecco l’elenco delle vie che hanno il ritiro fissato questa settimana

Via Albertario

Via Amadeo

Via Balasso

Via Barsanti

Via Battisti

Via Borsi

Via Buozzi

Via Campo dei Fiori

Via Carso

Via Castelli

Via Chiesa

Via Croce

Via Curiel

Via Dalmazia

Via De Nicola

Via Dell’Orto da Via Padre Giuliani a Via

Amadeo

Via Di Vittorio

Via Einaudi

Viale Europa

Via Ferrari

Via Ferraris

Via Filzi

Via Fiume

Via Galileo Galilei

Via Galvani

Via Giuliani Padre Reginaldo

Via Grandi

Via Isonzo

Via Istria

Via Lainati

Via Lanino

Via Lazzaroni

Via Legnanino

Via Leonardo da Vinci

Via Locatelli

Via Luini

Via Mantegazza

Via Meucci

Via Monte Rosa

Via Novara

Via Oberdan

Via Ortigara

Via Pacinotti

Via Primo Maggio

Via Quarnaro

Via S. Gabriele del Carso

Via Sacromonte

Via Sampietro da Via P.R.Giuliani a Via

Balasso/Via Amadeo

Piazza Santuario

Viale Santuario

Via Sauro

Via Stra’ Madonna

Via Timavo

Via Torricelli

Via Valganna

Via Varese da Viale Amendola a confine

Gerenzano

Via Volonterio da Via Varese a cavalcavia

F.N.M.

Via Zara