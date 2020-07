SARONNO – Festeggiamenti un po’ troppo estremi dopo la maturità in presenza? Una serata un po’ troppo goliardica post lockdown? Sono alcune delle ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto lunedì sera davanti alla scuola elementare Ignoto Militi di via Antici che ha reso necessario un intervento di pulizia straordinario da parte degli operai Amsa ed Econord.

L’allarme è scattato ieri mattina quando davanti all’istituto che ospita anche la sede del liceo classico Legnani sono state trovate pozze di urina e vomito con resti di bottiglie di birra. Uno spettacolo non certo edificante. In più il caldo ha reso la situazione davvero insostenibile per via della puzza per chi si trovava a passare sul marciapiede. Così per riportare il decoro e la pulizia sono interventi in autonomia gli operai di Econord che notando la precaria situazione hanno eseguito un intervento di lavaggio strada straordinario.

(foto: la strada dopo l’intervento di pulizia realizzato da Econord ed Amsa)

