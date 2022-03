x x

SARONNO – Da oggi 19 marzo, fino ad esaurimento scorte, ogni sabato mattina dalle 8 alle 12, al centro raccolta rifiuti di via Milano gli operatori di Econord spa distribuiranno ai cittadini residenti i contenitori per la raccolta degli oli e grassi alimentari esausti.

Il conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, ovvero del residuo dei fritti, degli oli contenuti nelle scatole di tonno, oli scaduti avviene direttamente al centro raccolta saronnese che dispone dell’autorizzazione del Consorzio Nazionale degli Oli Esausti (Conoe). Al fine di rendere più efficiente e semplice la raccolta domestica da parte dei cittadini, l’Amministrazione ha pensato di fornire gratuitamente tramite Econord taniche da 2,5 litri ad uso domestico, in materiale riciclabile e dotate di una grande imboccatura e retino per trattenere i residui.

La campagna saronnese è iniziata lo scorso ottobre e ha avuto un ottimo successo con la consegna dei primi 1000 contenitori in poco tempo: ora altri contenitori sono a disposizione per incrementare la raccolta.

(foto archivio)

