Gigi Pace va in pensione il corale “Grazie Preside” dei genitori dell’istituto Da Vinci

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dei genitori del consiglio comunale dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci in merito al pensionamento del preside Girolamo Pace.

Gentile,

porgo a nome mio, di tutti i genitori del Consiglio d’Istituto e di tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” il saluto al nostro Dirigente dottor Pace rallegrandoci con lei per il meritato traguardo della pensione raggiunto dopo una vita spesa a servizio della scuola.

La sua costanza, l’amore che ha mostrato quotidianamente alla scuola, la dedizione e l’impegno che ha profuso nel suo lavoro, sono stati per noi motivo di ispirazione.

Come genitori, ci teniamo ad esternare la nostra stima nei confronti di un Dirigente capace e impegnato, presente e professionale, che non si è mai tirato indietro di fronte a qualsiasi problema, che ha gestito la scuola con competenza e passione, operando scelte precise, innovative, giuste e condivise. Ha sempre guardato al futuro come ad una possibilità di crescita, ha sempre creduto nell’innovazione, anche tecnologica, per cui il nostro istituto può vantare un buon livello di informatizzazione resi possibili dagli investimenti efficaci che negli anni sono stati realizzati. Noi genitori del Consiglio d’Istituto siamo testimoni del dialogo costante e costruttivo e del clima di collaborazione e di confronto che lei, Dirigente, ha sempre saputo creare, al fine di trovare le

soluzioni più idonee e praticabili per la costruzione di una scuola di qualità di cui andiamo fieri. Grazie, Preside!

Grazie per il quotidiano impegno profuso, per aver avuto un dialogo a volte schietto e diretto ma sempre sincero e costruttivo; per aver reso la nostra scuola un ambiente vivo e vivace; per la grande passione e onestà intellettuale e per la tua attenzione all’altro. Per concludere, il nostro augurio di godere a pieno di giorni sereni e di un futuro radioso.