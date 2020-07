SOLARO – Ciclista investito in via Roma a Solaro: l’incidente stradale è avvenuto alle 11.40 di questa mattina, mercoledì, al Villaggio Brollo: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed una ambulanza della Misericordia Arese. Il ferito, un ragazzo di 33 anni, si è comunque ben presto ripreso, è stato medicato dal personale dell’autolettiga e non si è rivelato necessario il trasferimento in ospedale. Per il ciclista, al di là di qualche momento di comprensibile smarrimento e spavento, non si è trattato di nulla di particolarmente grave.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità in quanto è successo; ed hanno compiuto tutto i rilievi dell’incidente stradale, come vuole la prassi in queste circostanze.

(foto archivio: ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri sulla scena di un incidente stradale che è avvenuto nella zona)

08072020