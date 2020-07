SARONNO – La programmazione di Radiorizzonti non si ferma ed anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. L’appuntamento della settimana è fissato per sabato 18 luglio. Ospiti, all’interno di “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca, Augusto Airoldi, candidato sindaco e Giuseppe Nigro, per ricordare il 25 luglio ’43, caduta del fascismo . A fare da sfondo a questi due giorni importanti, mercoledì 15 luglio alle alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Massimo Arcangeli, saggista, scrittore autore del volume “Senza parole – Piccolo dizionario per salvare la nostra lingua”. Un altro appuntamento importante lo troviamo venerdì 10, alle 10.29, con replica alle 19.18, con Rina Sormani ed il suo programma “Economia e finanza” Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani.

Martedì 14 luglio – La giornata inizia alle 9.30, con Maria Grazia, che all’interno del consueto programma “Buona Giornata” darà preziosi consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Mercoledì 15 luglio – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista intervista Massimo Arcangeli, saggista, scrittore autore del volume “Senza parole – Piccolo dizionario per salvare la nostra lingua”.

Giovedì 16 luglio – Alle 9.30 “Arte e artisti”, andare per mostre e colloquiare con artisti a cura di Teresella. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, le interviste di Gabriella ed Emilio alle associazioni di Saronno e dintorni, E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, “Le poesie di Marisa Colmegna”. Venerdì 17 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, “Economia e Finanza”, a cura di Rina Sormani. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, condotto da Igea.

Sabato 18 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca, ospiti di questa settimana il candidato sindaco Augusto Airoldi, ed a seguire Giuseppe Nigro, che ricorderà il 25 luglio ’43, caduta del fascismo. E per finire il sabato, alle 11.29, con replica alle 21, “Estate con noi”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 19 luglio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 20 luglio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. E per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

FOTO NORBERTO TALLARINI