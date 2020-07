ROVELLO PORRO / TURATE – Buone nuove della bassa comasca, nel periodo compreso fra il 10 luglio e le ultime ore non si è registrato alcun nuovo contagio da coronavirus. Turate resta covid-free.

Ecco il quadro completo delle località della zona, con il dato complessivo delle persone contagiate dal virus dall’inizio della pandemia.

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Ieri è complessivamente di +7 il conto dei nuovi casi positivi al coronavirus fra le provincie di Varese (+1), Como (+4) e Brianza (+2); i numeri quindi restano decisamente bassi anche se, evidentemente, la zona non è ancora del tutto covid-free. In Lombardia non si sono registrati molti tamponi effettuati, il numero dei nuovi casi scoperti è rimasto sotto i cento; quasi la metà nella Bergamasca.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

