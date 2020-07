SARONNO – Si terrà stasera alle 20,45 con partenza da piazza Libertà la “night edition” della Critical Mass l’iniziativa organizzata dal Collettivo Adespota.

“A Saronno la cronica assenza di spazi di aggregazione slegati da profitto e consumo si sovrappone alla mancanza di luoghi in cui organizzare una solidarietà attiva – spiegano gli organizzatori – Il periodo di quarantena ha stravolto la percezione: da un lato ha fatto esplodere la mancanza di uno spazio in cui organizzare forme di mutuo appoggio; dall’altra, con la chiusura dei locali notturni, ha riempito piazze e strade saronnesi. Camminare per le vie ascoltando voci e risate invece che il traffico automobilistico non può che farci piacere, eppure sentiamo che non è abbastanza: punteremo verso il cielo, vogliamo di più”.

La prima edizione della Critical mass post covid si è tenuta domenica 14 giugno quando i partecipanti si sono concessi un giro per la città e il centro storico posizionando anche dei striscioni davanti al Municipio, sulla recinzione dell’ospedale e davanti ad una delle abitazioni occupate in passato.

(foto della prima edizione)