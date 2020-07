ORIGGIO – “Le chiamano “bombe d’acqua” e spesso ci si rassegna, anche perché allagamenti ed esondazioni avvengono in tanti altri comuni e città… Cosa si può fare? Di certo una manutenzione e pulizia programmata di tombini e scarichi ma anche un controllo delle fognature possono aiutare ed evitare o diminuire i disagi che ad esempio si sono verificati l’ultima volta! Inoltre i sottopassi che sono 3 dei 7 punti d’accesso ad Origgio devono avere sempre pronte e funzionanti le pompe idrauliche! Se siete contenti e soddisfatti alle prossime elezioni amministrative continuate a votare i soliti che sono lì da 20 anni!” Così i responsabili della lista civica Origgio 2020 dopo gli allagamenti avvenuti in paese in occasione dei recenti temporali.

Origgio 2020 lancia un appello in vista delle elezioni amministrative di settembre: “Noi ci proponiamo come alternativa! Se vuoi contribuire anche tu con idee, oppure mettendoti a disposizione scrivici ad [email protected] oppure tramite messaggio su Facebook! 17072020