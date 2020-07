SARONNO – L’intervento è stato annunciato da tempo ed ora, a ridosso di Ferragosto, sfruttando al massimo la riduzione del traffico dovuta alla pausa estiva si entrerà nel vivo. Lunedì 11 agosto e martedì 12 agosto via I Maggio nel tratto compreso tra via Diaz e via Legnanino diventerà un’area di cantiere e quindi per motivi di sicurezza sarà interdetta alla circolazione veicolare e pedonale con deviazioni in via Diaz e via I Maggio e via Varese con una serie di percorsi alternativi.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della posa della segnaletica stradale e delle relative chiusure e deviazioni che avverrà nei giorni precedenti all’intervento per permettere ad automobilisti e residenti di evitare di passare dalla zona scegliendo percorsi alternati. La polizia locale ha previsto preavvisi di chiusura in via I Maggio/Varese,via Varese/via Legnanino, via Carcano/Corso Italia, via San Giuseppe/via V. Monti. In più il transito dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano è deviato su vale Rimembranze/Varese e Via Cantore/Caduti Liberazione/ Milano.

Uno stop della circolazione necessario per permettere all’azienda incaricata dal Comune di eseguire gli attesi interventi di lavori di riqualificazione e ripristino del Ponte della Vittoria, attraverso la pulizia delle superfici.

