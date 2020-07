LIMBIATE – Si sono svegliati di soprassalto anche i limbiatesi questa mattina, a causa del forte temporale e del nubifragio che si sono abbattuti su tutta l’area.

Grandine della dimensione di noci, ma soprattutto la forza del vento ha abbattuto alcuni alberi: uno in viale dei Mille, uno tra via Zara e via Faenza e uno addirittura è caduto sul muretto della cinta dell’asilo nido di via Garibaldi, distruggendolo. Tutte queste situazioni sono già state messe in sicurezza e gli alberi transennati, in attesa della rimozione programmata in mattinata.

Il maltempo delle 6 non ha fatto mancare neppure seri allagamenti delle strade cittadine: il più importante si è registrato su viale Lombardia, ancora chiusa al traffico a metà mattina, ma impraticabili almeno sino alle 8 erano anche via Manin, via Picozzi e via Marconi, lungo tutto il Villoresi.

24072020