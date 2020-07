SARONNO – Anche stavolta il malconcio muretto ha tenuto ma che paura stamane nei condomini di via Filippo Reina, protetto solo da un muretto dal torrente Lura, in piena e sempre più impetuoso dopo il nubifragio avvenuto attorno alle 6, con pioggia poi andata avanti anche nel corso della mattinata. Dalle finestre di casa i cittadini che abitano nel complesso residenziale di via Reina hanno visto il livello dell’acqua progressivamente alzarsi, sino quasi a scavalcare il muretto che protegge i loro box e le loro cantine, che altrimenti sarebbero finite sott’acqua. Anche questa volta, per il momento, è andata bene e sono rimaste all’asciutto.

Il #torrentelura a #saronno con la sua piena fa paura in via Filippo Reina pic.twitter.com/udLzA7YB5q — ilSaronno (@ilSaronno) July 24, 2020

In quel punto il torrente compie una brusca curva, con l’acqua che viene “respinta” e deviata dal muretto: da tempo chi abita da quelle parti ha chiesto al Comune interventi di sistemazione di sponde e letto del torrente, e consolidamento degli argini. Se n’è parlato anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale a seguito di una interpellanza del consigliere indipendente Francesco Banfi e dall’Amministrazione civica è giunta la rassicurazione, l’avvio delle opere sarebbe imminente.

