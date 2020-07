Elezioni ’20 Origgio accordo Lega di Origgio e Civica: candidato sindaco Regnicoli

SARONNO – “È stato siglato l’accordo tra i rappresentanti della Lega di Origgio e della Civica di Origgio in vista delle elezioni amministrative del prossimo mese di settembre. I rappresentanti delle due forze politiche hanno firmato l’accordo volto a proporre per Origgio un’Amministrazione rinnovata, costituita da un mix di esperienza e di novità, che metta al centro della sua iniziativa il cittadino e i suoi bisogni, cercando di portare idee nella costante ricerca del meglio per il nostro paese. Non si intende distruggere quanto di buono è stato fatto negli anni né adagiarsi su schemi del passato ma lo scopo primario è quello di servire la nostra Origgio con etica, trasparenza, puntando a offrire una qualità della vita ancor migliore. Tale intesa ha alla base trasparenza e lealtà reciproca oltre alla collaborazione e alla continuità dell’alleanza anche dopo il voto”.

E’ questa la nota con cui la Lega di Origgio annuncia l’accordo per le prossime elezioni: “L’accordo è poi incentrato su alcuni punti programmatici volti a una Origgio più sicura, più attenta alle famiglie in difficoltà, in grado di sostenere l’associazionismo e di salvaguardare il patrimonio pubblico e ambientale. Tali punti, che saranno presentati a breve, sono quelli sentiti vivi nel nostro territorio e frutto del particolare momento sociale che stiamo vivendo: il lavoro e la salvaguardia delle attività economiche, il futuro dei giovani, la famiglia, la sicurezza, la salvaguardia dell’ambiente, la salute, la cura degli anziani e dei cittadini considerati “deboli”, l’istruzione, le iniziative culturali e soprattutto la trasparenza, la partecipazione e il coinvolgimento attivo della cittadinanza alle scelte dell’amministrazione”.

“La scelta unanime dalle forze politiche è stata quella di candidare alla carica di Sindaco Evasio Regnicoli, rappresentante della Civica di Origgio, persona molto conosciuta in Paese e di grande esperienza amministrativa, avendo già ricoperto la carica di vicesindaco nelle amministrazioni guidate dalla Lega Nord, dal 2009 al 2015. Nei prossimi giorni l’accordo darà vita alla lista dei candidati alla carica di consigliere comunali, ispirata all’equilibrio tra l’esperienza di chi ha lottato negli ultimi anni per l’affermazione di una buona amministrazione e la freschezza di energie giovani, in grado di portare nuova linfa per affrontare le sfide che, complice anche l’attuale situazione economica e sociale, la nuova amministrazione sarà chiamata ad affrontare”.