SARONNO – Grande tristezza per studenti, docenti e quanti gravitavano intorno al liceo Grassi di via Croce. Si è spento il gatto Silvio. Mitica mascotte del liceo scientifico G.B. Grassi, ha dato e ricevuto affetto a migliaia di studenti. Quando si arrivava all’istituto scolastico, in ogni stagione, era frequente vederlo su gradini e cornicioni

A dedicare un saluto al gatto che ha consolato e sostenuto tanti studenti con la sua presenza anche l’ex sindaco ora candidato Pierluigi Gilli: “Spirito libero, frequentava anche la mia casa e, in particolare, mio figlio Filippo. Aveva una grave malattia, ma negli ultimi mesi è stato amorevolmente accudito da una bravissima volontaria. Indimenticabile, mancherà a tutti con la sua disinvolta socievolezza”.

La notizia della scomparsa di Silvio si è diffusa rapidamente tra gli studenti presenti e passati dell’istituto scolastico molto affezionati al gatto tra le presenze più assidue nel plesso scolastico.

(foto: il gatto Silvio in un momento di riposo)