Calcio serie D, l’intervista: Ermes Berton resta nello staff tecnico della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Soddisfattissimo Ermes Berton, che con il preparatore atletico Giorgio Clerici resta per il suo secondo anno nello staff tecnico della Caronnese in serie D.

Berton è il preparatore dei portieri: “La prima esperienza in rossoblù l’anno passato è stata positiva, abbiamo lavorato bene ed in sinergia e di fatto i risultati si sono visti. La società ha puntato ancora su mister Roberto Gatti e sono felice che abbiano deciso di confermare anche il sottoscritto per questa nuova stagione”, questo il primo commento del preparatore dei portieri che ha poi continuato ricordando il presidente Augusto Reina: “Siamo tutti dispiaciuti per la morte del nostro presidente, non l’ho conosciuto personalmente ma so che ha fatto tante cose belle a Caronno a livello sportivo e non solo”. Chiusura sugli obiettivi stagionali: “Non vedo l’ora di tornare a lavorare con gli stessi obiettivi dello scorso anno. Sono felice di questo, ora conosco meglio l’ambiente e le persone che gravitano attorno al mondo Caronnese e spero che potremo fare cose egregie. Gatti poi ha qualcosa di particolare, è diverso rispetto agli altri allenatori con cui ho lavorato e sono felice di fare parte ancora del suo staff”.

26072020