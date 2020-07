LIMBIATE – Non preoccupano le condizioni della pensionata limbiatese di 78 anni investita da un’auto questa mattina in via Casati. Trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato lesioni e contusioni varie.

L’incidente stradale è avvenuto alle 9, sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, presto affiancata anche da una ambulanza della Croce d’Argento il cui equipaggio si è preso cura della malcapitata, che è stata come detto trasportata al nosocomio garbagnatese dall’autolettiga. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di tutti i rilievi del caso, al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità di quel che è successo. Al riguardo, come sempre accade in simili casi, i tutori dell’ordine hanno provveduto a raccogliere le testimonianze di chi era presente ai fatti.

