SARONNO / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – In zona solo +2 nuovi casi, riguardano Gallarate e Busto Arsizio; è quanto emerge dai dati regionali di ieri sera.

Ecco il quadro locale (tra parentesi le variazioni di ieri del numero dei contagiati dall’inizio della pandemia):

Saronno 243

Uboldo 24

Origgio 35

Caronno Pertusella 106

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 404 (403)

Gallarate 268 (267)

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 35

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 227

Limbiate 202

Barlassina 47

Le province di Lecco e Sondrio con numero nullo di contagi, in calo anche Monza-Brianza e Varese che ieri hanno contato rispettivamente 2 e 5 casi rilevati. Si tratta di un calo di 3 e 6 unità per le due province. Ancora stabile Bergamo con 17 contagiati. Milano vede un forte incremento – 33 casi ieri, 18 in più rispetto ai 15 all’altro ieri.

Ieri buone notizie per la regione Lombardia. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi. Quattro nuovi decessi nella regione e 77 casi positivi.

01082020