SARONNO – Il Movimento 5 Stelle scende oggi in piazza per il primo appuntamento della campagna elettorale. Il Consigliere Regionale M5S Roberto Cenci oggi alle ore 16 in piazza Libertà a Saronno.

Parte oggi il primo appuntamento del M5S con i cittadini, dalle ore 10 alle 18 e a seguire domani stessi orari. Si comincia con la raccolta firme per la presentazione della lista dei candidati alle elezioni amministrative 2020 con candidato sindaco Luca Longinotti. Alla presenza del consigliere uscente Davide Vanzulli, il M5S entrerà nel “vivo” della sua campagna elettorale e, a conferma dell’impegno preso con i cittadini, oggi Roberto Cenci, Consigliere M5S Regione Lombardia, parteciperà dalle ore 16 all’attività del gazebo, a disposizione della cittadinanza per rispondere alle loro domande e spiegare i progetti del M5S per il territorio. Ricordiamo che il Prof. Cenci è anche un nome illustre nel campo dell’ambiente e dell’ecologia, un’occasione importante per incontrarlo e porre quesiti sul tema.

(in foto: Roberto Cenci, Consigliere M5S Regione Lombardia)

01082020