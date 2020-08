CARONNO PERTUSELLA – Colpo di mercato del direttore sportivo Ferrara che riesce a portare in rossoblù il promettente difensore centrale, classe 2000, Christian Travaglini. L’ex Feralpi Salò ed Inveruno nella passata stagione non vede l’ora di iniziare:

“Sono felice di essere arrivato alla Caronnese, club ambizioso e con voglia di vincere come me. Ho parlato con il mister Roberto Gatti, mi ha fatto davvero un’ottima impressione e ora non vedo l’ora di mettermi a disposizione per dimostrare il mio valore e per vincere insieme”.

“Ben arrivato, Christian!” esclamano i dirigenti della Caronnese.

