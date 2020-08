LIMBIATE – Sono spuntati sul finire della scorsa settimana e sono già stati installati in diversi punti della città i portali che indicano gli ingressi sul territorio comunale di Limbiate.

In totale si stratta di nove pannelli orizzontali con la scritta “Città di Limbiate” e il logo del comune installati “a bandiera”, ovvero con un sostegno verticale ed un braccio portante che colloca il cartello proprio sulla “testa” dei passanti.

L’intervento è rientrato nell’appalto di acquisto e rinnovo della segnaletica, orizzontale e verticale, che vedrà la sostituzione di vecchi cartelli stradali a partire dal mese di settembre.

Una volta terminato il lavoro (tra oggi e domani), le installazioni riguarderanno via XX Settembre, via Stelvio, corso Como, via Verdi, via Isonzo, via Del Laghetto, viale Dei Mille, corso Milano (ponte Villoresi) e la Saronno-Monza, all’ingresso di Mombello.

(nella foto: il primo portale installato, in via XX Settembre)