SARONNO – L’estate è tempo di vacanze, ma la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre non si ferma. Un esempio è dato da Saronno al Centro, la lista civica che sostiene la candidatura dell’attuale Sindaco Alessandro Fagioli con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ha organizzato un gazebo in centro alla città con lo scopo di raccogliere le firme necessarie a presentare la candidatura della propria lista. Al gazebo è intervenuto anche Dario Lonardoni, assessore ai lavori pubblici, che si è messo a disposizione al dialogo con la cittadinanza e alla spiegazione di alcuni progetti.

Presente anche Silvia Mazzola, del Popolo della famiglia (intervistata dalla nostra direttrice Sara Giudici per la rubrica “Il tempo di un caffé”). Saronno al Centro ha ringraziato, sulla propria pagina Facebook, il Popolo della famiglia per il sostegno dimostrato nei confronti dei progetti e dei valori di solidarietà, lavoro, giustizia e famiglia per il bene della città.

(in foto: il gazebo di Saronno al Centro)

10082020