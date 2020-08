SOLARO – “Gli ultimi giorni sono stati proficui anche per le nostre squadre dell’Antincendio boschivo che complici le belle giornate di sole hanno svolto un addestramento in località Castellazzo di Bollate con utilizzo di motopompa, idrovora e montaggio vasca antincendio boschivo per rifornimento dell’elicottero per incendio di vaste proporzioni” fanno sapere gli addetti del consorzio di gestione del Parco delle Groane.

Ricordiamo come nel 2019 siano state 581 le ore di servizio dei nostri volontari Aib spese per lo spegnimento di incendi nel Parco delle Groane. Senza esercitazioni come quelle effettuate nel week-end appena trascorso non sarebbe possibile un’opera puntuale ed efficace in caso di fiamme nei boschi” spiegano i responsabili del parco, che fa base alla ex Polveriera di Solaro.

