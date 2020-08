[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ destinata a tenere banco l’osservazione di Annalisa Renoldi, ex vicesindaco ora candidata con la lista Italia Viva, Più Europa e Azione! lanciata su Facebook e rilanciata dal candidato sindaco Pierluigi Gilli sugli interventi di pulizia straordinaria in corso a Villa Gianetti. Negli ultimi giorni i mezzi di Econord hanno letteralmente ripulito l’esterno della villa non solo il muro di cinta ma anche il cortile asfaltato intorno alla maxi aiuola. Un intervento a cui l’ex vicesindaco ha dato una lettura precisa.

“Questa mattina lavori di manutenzione straordinaria a Villa Gianetti. Un intervento massiccio, mai visto in 5 anni, alla presenza dello stato maggiore della Lega. A mia richiesta, avete sostenuto che l’intervento si è reso necessario per “l’ inaugurazione della mostra del 12”. Avrei preferito sentirmi dire “settimana prossima sarà ospite in città il nostro segretario Matteo Salvini, vogliamo fare bella figura“. Non avrei avuto nulla da eccepire. Evidentemente, l’onesta intellettuale non vi appartiene!”

Un’opinioni rilanciata da Gilli sulla pagina ufficiale della sua campagna: “La struttura, fino ad ora abbandonata al degrado e senza una manutenzione ordinaria adeguata, viene magicamente fatta risplendere con lavori di pulizia impeccabile. Dicono sia per “la mostra del 12 settembre”. Chiaramente non c’entra nulla l’apparizione di Matteo Salvini di lunedì, proprio in Villa Gianetti…

Voi cosa ne pensate?”.

