SARONNO – Inizia lunedì 31 il tour elettorale dei candidati Luciano Silighini e Francesca La Gala di Forza Italia tra i quartieri di Saronno. “Come avevo fatto cinque anni fa come candidato sindaco anche quest’anno tornerò a portare i gazebo nei quartieri cittadini. Sono felice che la mia idea sia stata sposata anche da altre liste, segno che il dialogo è la via giusta e in politica bisogna ascoltare e unire idee e progetti arrivando alla crasi perfetta del bene per i cittadini – dichiara Silighini – da lunedì inizieremo un volantinaggio nel quartiere Cassina Ferrara e tutta la settimana saremo negli altri quartieri”.

Ecco il calendario coi gazebo dove i candidati Silighini e La Gala incontreranno i cittadini e i temi di dialogo che proporranno ai saronnesi: martedì 8 Matteotti: “Il cuore verde nel futuro della città”; mercoledì 9 Santuario: “Il marketing territoriale promuovendo i nostri gioielli”; giovedì 10 centro: “Il commercio e la vita sociale per la Saronno che incontra Milano e l’Europa”; venerdì 11 Colombara: “La tradizione dei nostri quartieri riscoprendo la storia della città”; lunedì 14 Volta: “I lavori di riqualificazione pubblica per rendere “Centro” ogni via della città”; martedì 15 Prealpi: “Le attrattive ludiche, i parchi, le scuole, la formazione dei nostri ragazzi”; mercoledì 16 Cascina Ferrara: “Il parco Lura e i suoi confini, potenzialità e condivisione dei progetti coi comuni vicini”

I due candidati hanno creato un comitato elettorale guidato da Monica Castelli, Alessandro Campanella e Giorgio Ghezzi al fine di raccogliere tra la gente progetti e iniziative che poi diventeranno proposte che Luciano Silighini e Francesca La Gala porteranno alla discussione in consiglio comunale. Slogan della campagna: “Energia pulita per l’Italia che verrà”, parafrasando il nome della lista che sosteneva la candidatura a sindaco di Silighini nel 2015.

