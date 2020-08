SARONNO – Dopo la statua in piazza Riconoscenza (detta della Ciocchina) e il ponte della Vittoria è toccato dalla colonna della croce in piazzetta Portici ad essere completamente ripulita e rinnovata. L’intervento è stato realizzato da una società specializzata che davanti ad un gruppo di saronnesi incuriositi ha prima transennato la zona e poi ha ripulito la colonna da sporco, smog e anche dai resti di qualche graffito.

Ma non solo. La pulizia ha permesso di portare alla luce una pagina di storia cittadina ancora sconosciuta. Sulla cima della colonna dove si trova la croce è comparsa una data 1934 di cui ora, gli appassionati di storia saronnese, sono intenzionati a scoprire il significato e il motivo dell’incisione.

La colonna risale al 1606 e proprio per questo nel 2006, in occasione del 400esimo anniversario, il circolo Tramway aveva organizzato una mostra dedicata al monumento ma finora non c’erano tracce sulla sua storia successiva. Adesso è spuntata questa data. Qualcuno ipotizza che indichi l’anno di un intervento di manutenzione o lo spostamento da un’altra zona di Saronno. Al momento però il significato della data resta avvolta nel mistero. Qualche appassionato di storia saronnese è intenzionato ad indagare ma al momento non ci sono certezze.