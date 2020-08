Salvini a Saronno: orari, chiusure, ospiti e contestazioni

SARONNO – Pomeriggio blindato per la città degli amaretti dove alle 17,30 in Villa Gianetti è atteso il segretario federale della Lega Matteo Salvini con un parterre di autorità.

L’appuntamento è a Villa Gianetti per un comizio nel giardino a cui saranno presenti i candidati sindaci della provincia di Varese, i candidati consiglieri saronnesi e il gotha leghista Giancarlo Giorgetti, Paolo Grimoldi, Stefano Candiani, Matteo Bianchi, Dario Galli, Leonardo Tarantino, Isabella Tovaglieri, Attivio Fontana, Francesca Brianza, Marco Colombo, Emanuele Monti e Marco Bussetti oltre a Salvini.

Il Comune ha predisposto un’ordinanza ad hoc che prevede la chiusura dell’area interna ed il parco di Via Roma alla circolazione veicolare e pedonale dalle 12 alle 22,30. Ma non solo. “In considerazione dell’evento la circolazione viaria di via Roma e di via Manzoni potrà subire modifiche e chiusure parziali, con relative deviazioni, in tale area è disposto un presidio e la presenza di personale della polizia locale”.

Facile prevedere la presenza di forze dell’ordine e circolazione deviata anche nella zona dello scalo ferroviario dove alle 16,30 è previsto l’arrivo degli anarchici mobilitati in seguito all’annuncio della visita di Salvini.

