SARONNO – A latere delle manifestazioni e contestazioni in centro città da parte degli anarchici per la presenza dei rappresentanti della Lega sul suolo saronnese, sono comparsi anche alcuni striscioni sparsi per le vie. Uno di questi si trova davanti allo storico Telos fra via Varese e via Milano, l’altro in via Silvio Pellico. Entrambi i lenzuoli, scritti in nero e verde, riportano insulti al governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e al leader nazionale della Lega Matteo Salvini – uno di questi recita: “Salvini e Fontana latrine.”

Gli anarchici non si limitati agli striscioni per far sentire una voce differente dalla retorica leghista portando molti contenuti anche durante il corteo con cori e striscioni. Si è parlato della questione Coronavirus, alcune espressioni di solidarietà ai migranti, accuse e domande pungenti per i rappresentanti della Lega.

(le foto: striscioni anarchici contro Salvini e Fontana)

31082020