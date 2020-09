Ceriano Laghetto, solo appuntamenti religiosi ma niente processione alla Festa del paese

CERIANO LAGHETTO – In questo fine settimana è stata celebrata la “Festa del paese” di Ceriano Laghetto, la ricorrenza della dedicazione della chiesa parrocchiale. Un appuntamento molto sentito dalla popolazione cerianese e sempre vissuto con partecipazione ed entusiasmo nelle tante occasioni di intrattenimento e di incontro che hanno sempre affiancato il programma liturgico. Quest’anno, purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, sono state cancellate tutte le iniziative “a contorno” della festa, organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia San Vittore, mentre è stato confermato, seppure in forma ridotta, il programma degli appuntamenti religiosi.

Domenica 30 agosto c’è stata la ,essa solenne e la celebrazione dei vespri che si è conclusa con la benedizione con la reliquia della Madonna. Ieri la mssa solenne presieduta dal vescovo ausiliario monsignor Paolo Martinelli con i preti nativi di Ceriano Laghetto o che hanno svolto parte del loro ministero a Ceriano Laghetto. Non c’ stata invece la tradizionale processione serale per le vie del paese.

01092020