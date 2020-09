La “strana” Festa del paese di Ceriano, il sindaco Crippa spiega perchè

CERIANO LAGHETTO – Lo scorso fine settimana è stata celebrata la tradizionale Festa del paese di Ceriano Laghetto, ma senza eventi di intrattenimento e culturali; solo religiosi e senza processione. “Cari concittadini cerianesi – commenta il sindaco Roberto Crippa- abbiamo vissuto una festa patronale strana, decisamente sottotono, a causa della grave situazione di emergenza che si prolunga ormai da quasi sei mesi. La situazione sul piano sanitario è certamente migliorata ma purtroppo ogni giorno i dati ci confermano che resta indispensabile mantenere alta la guardia e fare tutto il possibile per evitare di ricadere nella situazione drammatica vissuta la scorsa primavera”.

Prosegue Crippa: “Purtroppo questo comporta molti sacrifici per tutti, compresa la rinuncia alla nostra tanto amata festa del paese, almeno nei modi in cui l’abbiamo sempre vissuta. Oggi però, tutto il nostro impegno e la nostra concentrazione devono essere dedicati a creare le condizioni per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, ma sempre in piena sicurezza. E’ ciò che stiamo facendo in queste ultime settimane anche per garantire la riapertura delle scuole, con soluzioni che limitino il più possibile i disagi ma mettendo sempre al primo posto la sicurezza e la salute, come segno concreto di investimento sul futuro e sui nostri giovani che sono la più grande risorsa della nostra comunità”.

01092020