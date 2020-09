CARONNO PERTUSELLA – Dramma a Moregallo: durante una gita in montagna un 82enne di Caronno Pertusella è caduto ed è morto. L’incidente della montagna è avvenuto alle 12 di oggi, a dare l’allarme è stato un amico del caronnese. I due stavano compiendo una escursione.

I due stavano passeggiato sulla montagna del Lecchese che offre parecchi spunti panoramici sul lago: ad un certo punto, mentre camminavano lungo la cresta, l’ottantaduenne avrebbe perso l’equilibrio, in quel momento stava camminando alle spalle dell’amico, che ad un certo punto non l’ha più visto ed ha contattato i soccorsi; ad attivarsi il personale del soccorso alpino di Lecco ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso ma quando poco dopo è stato ritrovato, il caronnese era ormai deceduto.

Come sempre in simili circostanze, anche in questo caso è stato aperto un fascicolo da parte dei carabinieri della locale Compagnia, che stanno accertando la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

03092020