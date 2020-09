SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’invito di ObiettivoSaronno ai prossimi appuntamenti di presentazione dei candidati.

“I Candidati Consiglieri e la Candidata Sindaco della lista civica Obiettivo Saronno incontreranno i cittadini in tutti i quartieri della città secondo il calendario allegato. Questi incontri saranno un’occasione di approfondimento per arrivare alle urne in modo consapevole e per conoscere i candidati attraverso un confronto sul nostro programma amministrativo per la città.

Inoltre, dal 7 al 17 Settembre, saremo presenti in Piazza Borrella per raccogliere le firme dei cittadini saronnesi e non saronnesi per salvaguardare il futuro dell’ospedale di Saronno. “

5 settembre

ore 9:30-12:30: Cascina Colombara

ore 15-18: Regina Pacis (via Roma)

6 settembre:

ore 9:30-12:30: Cassina Ferrara (parrocchia di San Giovanni Battista)

Dal 7 al 12 settembre:

Ore 9:30-19: Piazza Borrella con l’intento di raccogliere firme per la petizione per salvare l’ospedale.

12 settembre:

ore 9:30-12:30: Santuario (viale Santuario)

ore 15-23: Matteotti (giardini di via Da Vinci)

13 settembre:

ore 9:30-12:30: Prealpi (parrocchia Sacra Famiglia)

(in foto: la locandina degli incontri)

04092020