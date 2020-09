CISLAGO – “Finalmente dopo lo sblocco delle assunzioni ieri abbiamo approvato l’assunzione di un nuovo agente di polizia che ripristinerà l’organico di tre agenti più il comandante”. Sono le parole del sindaco Gianluigi Cartabia che, come aveva anticipato nell’ultima seduta del consiglio comunale prima della pausa estiva, completa la pianta organica della polizia locale cittadina.

Novità anche sul fronte della posizione apicale arriva sempre dal primo cittadino: “Per quanto riguarda il comandante la settimana scorsa ho ricevuto comunicazione dal sindaco di Gerenzano che si è conclusa la procedura per la selezione pubblica di due posti di istruttori direttivi di polizia locale, pertanto è presumibile che entro fine ottobre e i primi di novembre, possa prendere servizio”. Andrà a sostituire l’attuale comandate che dal primo di novembre prenderà servizio all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. “Nonostante le difficoltà burocratiche che lo Stato centrale impone alle amministrazioni locali, noi risolviamo i problemi con fatti non parole” conclude Cartabia.