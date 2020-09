SARONNO – “Devo dire che mi lusinga davvero il fatto che con riguardo ai Servizi Sociali, pardon: ai Servizi alla Persona (sì: questa è la vera unica novità), il candidato sindaco avvocato Pierluigi Gilli abbia inserito nel suo programma esattamente tutto ciò che in questi cinque anni i Servizi Sociali hanno fatto sotto la mia responsabilità, in parte proseguendo azioni intraprese da tempo ed in parte profondamente innovando modalità e tipologie d’intervento”.

Inizia così l’attacco dell’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi che segue quello della collega di Giunta Maria Assunta Miglino.

“Non mi è chiaro, però, se egli intenda terminare talune attività che ha omesso (o, forse, solo semplicemente dimenticato): che ne sarà, infatti, per esempio dello sportello per il disagio psichico, di quelli per le assistenti familiari, di quello per l’orientamento legale, dei tavoli di coordinamento delle associazioni, dei patti sociali? In ogni caso grazie dell’apprezzamento per il lavoro svolto nel corso del mio incarico, Collega Gilli, e buona fortuna!”

