Debutta “A casa Amadio con Obiettivo Saronno”: “Sveleremo cosa si cela dietro lo spettacolo politico

SARONNO – “Da sempre considero l’impegno politico come una missione sociale che, se svolta con coscienza e serietà, ti concede la possibilità di dedicare parte del tuo tempo e delle tue energie per il prossimo”.

Inizia così Luca Amadio, membro del direttivo della lista civica indipendente viola, che annuncia il debutto della nuova rubrica “A casa Amadio con Obiettivo Saronno”.

In questi anni ho avuto modo di confrontarmi con tanta gente, di venire a conoscenza di molte necessità e problematiche di vita quotidiana di cui tutti noi siamo protagonisti, di trovare, nei limiti del possibile, delle soluzioni. Ho avuto la possibilità di imparare molto, di apprendere ancor di più dai miei concittadini, di capire come una stretta di mano e una chiacchierata amichevole siano indispensabili per essere a contatto diretto con la realtà.

Proprio per questo è nata Obiettivo Saronno, un’opportunità per tutti i cittadini saronnesi per essere considerati non più come semplici elettori, ma protagonisti della città. Ringrazio di cuore le mie 4 splendide compagne di viaggio, con le quali abbiamo dato inizio a questo progetto e in particolar modo la nostra Candidata Sindaco Novella Ciceroni, della quale provo stima incondizionata per la sua competenza, capacità e sensibilità che, di certo, faranno la differenza per la prossima amministrazione cittadina. Nell’ottica della condivisione e trasparenza, pilastri indiscussi di Obiettivo Saronno, invito tutti i cittadini a seguire sui canali social la rubrica online “A casa Amadio con Obiettivo Saronno” creata per cercare di stare in stretto contatto con tutti e che farà compagnia fino a venerdì 18 settembre.

Ogni giorno verranno comunicati alcuni temi di Obiettivo Saronno e della campagna elettorale, per conoscere cosa si cela dietro le quinte di questo spettacolo politico. Rivolgo a tutti i candidati consiglieri i miei più sinceri auguri per una campagna elettorale che sarà, comunque vada, un’esperienza di vita positiva, costruttiva e indimenticabile. Vinca il migliore, confidando che i cittadini saronnesi abbiano un unico Obiettivo…Obiettivo Saronno !